Hospital oferta 300 vagas de emprego para atuação em UTIs em Fortaleza

Diante do número crescente de pacientes buscando tratamento para Covid-19, a Unimed Fortaleza está selecionando profissionais de saúde para compor o quadro assistencial do Hospital Unimed, que abriu novos leitos para atendimento. Serão ofertadas 300 vagas na seleção, sendo 200 para técnicos de enfermagem, 70 para enfermeiros e 30 para fisioterapeutas.

Os cargos estão disponíveis para profissionais que tenham experiência nas áreas de UTI Adulto, emergência ou clínica médica. A duração inicial do contrato é de 90 dias, podendo ser prorrogada de acordo com a necessidade do Hospital.

Até o dia 20 de maio, uma equipe do setor de recursos humanos irá atender presencialmente os candidatos em uma estrutura montada no estacionamento do Hospital Unimed. A ocasião servirá para recebimento dos currículos e realização de entrevistas com os gestores das áreas.

Os interessados devem comparecer ao local portando documento de identificação, currículo impresso e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren) ou Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito), conforme datas e horários abaixo:

13/05 a 15/05 – das 8h às 14h

16/05 – das 8h às 11h

18/05 a 20/05 – das 8h às 14h

Para atendimento online, os candidatos também podem cadastrar os currículos no banco de talentos através do link www.unimedfortaleza.com.br/vagas. O time de gestão entrará em contato para convocação de entrevistas.

Serviço

Hospital Unimed Fortaleza

Av. Visconde do Rio Branco, 4000, São João do Tauape

Fortaleza - CE

60055-172