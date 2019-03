Hard Rock Café Fortaleza inaugura nesta quarta-feira (13)

A Hard Rock Café antecipou o início de suas atividades que estavam previstas para a próxima sexta-feira(15) para esta quarta-feira (13). Desde às 12 horas, os primeiros consumidores esperam, em fila, para a abertura do café. A sede em Fortaleza é o primeiro HRC do Nordeste e o terceiro do país. A expectativa é que durante todo o dia, o restaurante possa receber cerca de 1.500 a 2.000 pessoas.

"O Hard Rock Cafe Fortaleza, oferecerá a melhor experiência de entretenimento e gastronomia para seus clientes, incorporando o estilo brasileiro ao estilo clássico do Hard Rock", destacou Anibal Fernandez, vice-presidente de operações e desenvolvimento de franquias da Hard Rock Internacional.

Além das ofertas dos pratos internacionais, serão apresentados dois pratos exclusivos com toques da culinária fortalezense. A música também terá um diferencial, o HRC abrirá espaço para bandas locais.

O restaurante dispõe de mais de 1700m² distribuídos em um Museu do Rock, espaço para apresentação de bandas locais e uma loja de itens temáticos. O Café tem capacidade para 400 pessoas sentadas.

O local ainda terá varanda, área vip, lounge, espaço kids, serviço de manobrista. O Hard Rock Café irá funcionar de quinta a domingo, das 11h45 à meia noite e sábados das 11h45 à 1h da manhã. O estabelecimento está localizado no Shopping RioMar Papicu.