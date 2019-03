Hard Rock Café é inaugurado em Fortaleza para convidados; entrada para o público será até sexta (15)

Os visitantes que gostam de gastronomia americana e música alternativa já poderão conhecer o novo espaço do Hard Rock Café, no Shopping Rio Mar Fortaleza, até o fim da semana. Com 1.400 m² e dois andares, este é o terceiro restaurante da marca no Brasil, que também está em Gramado e Curitiba. Esta é a primeira sede no Hard Rock Café no Nordeste do País.

O custo do empreendimento foi de cerca de R$ 15 milhões e traz boas expectativas para os investidores. “Estamos empolgados em continuar nosso crescimento no Brasil para Fortaleza”, destaca Anibal Fernandez, vice-presidente de operações e desenvolvimento de franquias da Hard Rock International.

“O Hard Rock Café Fortaleza oferecerá entretenimento e gastronomia para os clientes, incorporando o estilo brasileiro ao estilo clássico do Hard Rock”, aponta Fernandez.

Além da gastronomia, o espaço também oferece aos clientes itens colecionáveis e mercadorias exclusivas de artistas internacionais da música.

A marca está presente em 76 países, incluindo 184 cafés, 27 hotéis e 12 cassinos, a Hard Rock International (HRI) é uma das empresas mais reconhecidas mundialmente