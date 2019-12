Hapvida realiza nova aquisição no valor de R$ 57,7 milhões em Sergipe

O grupo Hapvida Participações e Investimentos anunciou um novo aporte no País, no valor de R$ 57,7 milhões. Desta vez, foi adquirida a Plamed Plano de Assistência Médica, que atende as regiões de Aracaju e outros municípios de Sergipe, contemplando 91 mil clientes.

São 31 mil pacientes da Plamed, informou o grupo Hapvida.

De acordo com a operadora de saúde, o novo investimento aumentará o potencial de alcance da rede na região, isso porque a Plamed já atende pacientes conveniados em um hospital, três hapclínicas, duas unidades laboratoriais e uma de medicina preventiva.

Outros investimentos

Só no segundo semestre deste ano, o grupo já tinha realizado novas aquisições no Sul do País, adquirindo os direitos da Agemed, localizada em Santa Catarina; e Hospital Paraupebas, no Pará.