Hapvida realiza aquisição de empresa em Goiás no valor de R$ 426 mi

A Hapvida anunciou aquisição da empresa Plano América, localizada em Goiás, no valor de R$ 426 milhões, de acordo com informações divulgadas hoje (09) pelo jornal Valor Econômico. A compra fortalece sua atuação na região Centro-Oeste do País. A transação deve ser feita com recursos próprios da empresa.

Há um mês, a empresa também realizou a compra de outro grupo na área da saúde, o São Francisco, presente no Sudeste, com negociação confirmada em R$ 5 bilhões.

O grupo São Francisco, que atua desde 2003 no interior de Goiás, agora terá mais participação na região com a compra do Plano América, que tem hospitais e clínicas em Goiânia, na Capital do Estado.



Futuro

Ainda conforme informações do jornal Valor Econômico, Jorge Pinheiro, CEO da Hapvida, informou que a empresa ainda avalia outras negociações e pode anunciar mais uma ainda este ano.

Procurada pela reportagem sobre a nova aquisição, a Hapvida informou que tem elaborado estratégias para se expandir no País. "A aquisição trará sinergias operacionais relevantes que serão aproveitadas pela Companhia, além de expandir geograficamente seu perfil de atuação, intensificando esforços na Região Centro-Oeste do Brasil, em linha com a estratégia de expansão e crescimento da Companhia de abrangência nacional.”, pontua Bruno Cals, diretor superintendente Financeiro e de Relações com Investidores da empresa.