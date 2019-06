Gustavo Montezano substituirá Joaquim Levy no BNDES

O ministro Paulo Guedes escolheu o economista Gustavo Henrique Moreira Montezano para presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) em substituição a Joaquim Levy, que pediu demissão no último domingo (16). As informações são do portal G1.

Gustavo Montezano é o atual secretário especial adjunto de Desestatização e Desinvestimento. Na presidência do BNDES terá como prioridades privatizações, desinvestimentos, infraestrutura, saneamento e reestruturação financeira de estados e municípios.

Ele é mestre em Economia pela Faculdade de Economia e Finanças do Ibmec-RJ e graduado em Engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia (IME-RJ). Foi sócio-diretor do BTG Pactual, responsável pela divisão de crédito corporativo e estruturado, em São Paulo. Iniciou carreira como analista do Opportunity, no Rio de Janeiro.