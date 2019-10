Guedes vê clima para votar reforma administrativa na Câmara este ano

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira a um grupo de economistas do mercado financeiro que está confiante no andamento das reformas de forma célere no Congresso Nacional. Sinalizou, inclusive, que com o atual clima no Parlamento, a reforma administrativa pode ser votada na Câmara ainda este ano. Já a tributária, só deve ser aprovada no próximo ano.

O governo havia sinalizado nos últimos dias que anunciaria um pacote de reformas, incluindo a administrativa e o pacto federativo, ainda nesta semana. Na quarta, no entanto, o ministro afirmou durante evento realizado pelo Estadão, o Summit Brasil, que a apresentação deve ficar para a próxima semana. Hoje, essa ideia foi reforçada aos economistas.

Os cerca de 20 nomes do mercado, prioritariamente de bancos e assets, foram convidados por Guedes para uma "injeção de ânimo". Por 2h30, ele falou sobre o clima pró-reformas em Brasília e a conjuntura favorável para que se retome o crescimento gradual da economia.