Guedes se reúne com presidente do Banco Mundial e embarcará para o Brasil neste domingo (14)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu neste domingo (14) com o presidente do Banco Mundial, David Malpass, em Nova York, nos Estados Unidos.

O ministro também participou de café da manhã com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, e ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais da América Latina, Canadá e EUA. Após o encontro com Malpass, a agenda do ministro Guedes será encerrada. Ele viajará de volta a Brasília no meio da tarde.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também esteve no café da manhã com Lagarde. Campos Neto terá ainda algumas reuniões fechadas com investidores e deve embarcar à tarde para o Brasil.