Guedes pediu medidas contra coronavírus já em dezembro, diz Sachsida

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, disse nesta quarta-feira, 8, que o ministro Paulo Guedes já havia solicitado ainda em dezembro de 2019 a elaboração de medidas para combater uma eventual crise decorrente do novo coronavírus. "Em 10 de março, a SPE apresentou ao ministro um conjunto inicial de medidas que somavam mais de R$ 80 bilhões, com impacto fiscal e R$ 13 bilhões. Guedes não ficou satisfeito e pediu medidas com mais impacto", relatou.

Sachsida disse que o anuncio de um pacote de medidas em 16 de março incluía medidas que começaram a ser estudadas ainda em dezembro. "O Brasil foi um dos países mais rápidos em anunciarem medidas nesta crise. Comparem como estava o estresse de saúde pública nos Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra quando esses países anunciaram suas medidas", acrescentou.

A fala de Sachsida foi feita em coletiva sobre a nova fase de liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A Medida Provisória publicada na noite de terça-feira vai permitir saques de R$ 1.045 por trabalhador.

A medida faz parte das ações adotadas para atenuar os efeitos econômicos do novo coronavírus no País e foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Os valores poderão ser retirados a partir de 15 de junho e ficarão disponíveis até 31 de dezembro.