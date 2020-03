Guedes diz que observa impacto de coronavírus em setor de serviços e no PIB

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira 12, que o governo está monitorando os setores que serão afetados pela crise causada pelo novo coronavírus. Ele citou as viagens internacionais e os choques que serão observados no setor de serviços, como frisado na quarta, 11, pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

"Tem que alguns setores que sabemos que vão ser impactados, viagens internacionais, serviços em geral", afirmou Guedes, lembrando que os efeitos da diminuição de viagens impactam negativamente o setor hoteleiro, e consequentemente os restaurantes. "Tem série de efeitos que estamos analisando e nos preparando para enfrentar a frente", disse o ministro.

Guedes também comentou sobre as estimativas de crescimento para 2020, que foram na quarta revisadas pelo Ministério da Economia. A nova projeção é de alta de 2,1% no Produto Interno Bruto (PIB) este ano. Antes, a estimativa era de avanço de 2,4%.

"Já estávamos entrando a 2% (de crescimento), que seria a nossa estimativa para esse ano, tinha gente que estimava 2,5%, com o coronavírus agora cai 0,5%, pode voltar a 2%, eu já estimava 2%, e estou observando o efeito sobre a economia", disse o ministro da Economia.