Guedes diz que novas propostas de reforma estão em estágio avançado

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que os projetos de reforma na área econômica que devem ser enviados em breve ao Congresso estão em estágio avançado.

Com a aprovação da reforma da Previdência, o governo se prepara para os próximos passos de sua agenda.

A equipe econômica trabalha em quatro PECs (Propostas de Emenda à Constituição), sendo três ligadas a regras fiscais e orçamentárias (no chamado pacto federativo) e uma sobre a reforma administrativa.

"O interessante é que muito do que estamos fazendo lá [em Brasília] não chega aqui, mas vocês não têm ideia do quanto o diálogo está avançado", disse Guedes durante o evento Estadão Summit Brasil, em São Paulo, nesta quarta (30).

"As reformas já vêm conversadas. E um eventual fatiamento e processamento vem junto e inspirado no que os chefes dos outros Poderes sugerem. Por isso, o Congresso está abraçando as reformas em comum acordo", afirmou.

Guedes destacou também o Conselho Fiscal da República, com representantes dos três Poderes. "Os presidentes da República, do Senado e da Câmara serão integrantes do conselho fiscal. O pacto federativo é um livro. O Conselho é o capitulo um."

O ministro disse acreditar que a economia brasileira deve crescer de 2% a 2,5% em 2020. "O que estamos fazendo é devolver fundamentos fiscais sólidos. Desalavancamos os gastos. Devolvemos dinheiro para a União e, ao mesmo tempo, a taxa de juros desaba e a inflação desce. É a primeira vez que a inflação está baixando e a economia crescendo", afirmou.

Também fez comentários sobre as críticas ao modelo chileno. "Não se pode negar 30 anos de acerto porque tem 1 milhão de pessoas nas ruas. Façam as comparações. As sociedades dirigistas corrompem os Poderes e não é de hoje. Um governo dirigista levou a Rússia à miséria", disse Guedes.

Sobre o vídeo do leão atacado por hienas, compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) nas redes sociais, Guedes disse que seria ótimo se a convivência fosse de respeito. "Queria ver alguém ser submetido ao bombardeio que esse homem é há dois ou três anos. Falo até consternado. Ele merece respeito".