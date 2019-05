Guedes diz que governo fará corte gradual de 10% em tarifas de importação

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na manhã desta sexta-feira (10) que o governo pretende fazer um corte gradual de 10% nas tarifas de importação com o objetivo de abrir a economia brasileira.



Ele falou a economistas em evento no BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), no Rio de Janeiro.



"Vamos baixar tarifa média em 10%. Em vez de baixar 2,5% ao ano, [baixa] 1% no primeiro ano, o dobro no segundo, o triplo no terceiro e o quádruplo no último ano", afirmou.

O ministro disse que a abertura precisa ser exponencial, e não linear, para não quebrar a indústria brasileira.



Em evento no BNDES, Guedes criticou a política dos "campeões nacionais" do banco, bandeira dos governos petistas.



"Aqui não pode ser uma fábrica de privilégio (...) Se pedalaram o BNDES, temos que despedalar. Temos que devolver capital à União."O ministro também defendeu que o banco concentre esforços em projetos na área de saneamento básico. "Esse é o Banco Nacional de Desenvolvimento e Saneamento", disse.



Sobre a reforma da Previdência, cuja aprovação é uma das principais metas do governo de Jair Bolsonaro, Guedes afirmou que é "tudo ou nada".



"Deixei mesmo um clima de Fla Flu. É tudo ou nada", disse.



O ministro afirmou que está otimista e que não está sozinho na aprovação da reforma, debatida em comissão especial na Câmara dos Deputados.

"Certeza que vai aprovar rápido porque todo mundo sabe que é necessário."