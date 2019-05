Grupo Votorantim anuncia investimento de R$ 200 milhões em fábrica no Pecém

O presidente da multinacional Votorantim Cimentos, Marcelo Castelli, anunciou na manhã desta segunda-feira (6), investimentos de R$ 200 milhões no Ceará. Esses investimentos são para a expansão da sua fábrica localizada no distrito de Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante, na Grande Fortaleza.

O governador Camilo Santana participou da reunião que selou o negócio. De acordo com ele, a indústria de cimento deverá aumentar em 800 mil toneladas/ano a capacidade de produção. A Votorantim é um dos maiores grupos empresariais do País. Sua ramificação de cimentos está entre as dez maiores empresas do mundo na área de materiais de construção.

Veja o anúncio: