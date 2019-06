Grupo espanhol estuda investir em hotéis no Ceará

O Grupo Globalia, da Espanha, que a partir de dezembro terá dois voos semanais de Fortaleza para Madri pela Air Europa, estuda a possibilidade de investir no setor hoteleiro no Ceará. Segundo o secretário do Turismo do Estado, Arialdo Pinho, as conversas ainda estão em fase inicial. “Eles estão pensando em investir em hotéis, mas querem primeiro conhecer o mercado e, em três anos, ter um hotel”, disse ao ser questionado sobre a possibilidade de investimentos do grupo no Estado.

Na sexta-feira (21) o governador Camilo Santana assinou com o presidente da Air Europa, Juan Jose Hidalgo, nesta sexta-feira (21), acordo para a oferta dos voos. “A Espanha está em segundo lugar em turismo, então é importante estar dentro desse mercado”, diz Arialdo.

O Grupo Globalia é um dos principais grupos empresariais europeus, atuando em mais de 20 países. Recentemente, foi anunciado que a Globalia também passaria a operar voos dentro do Brasil, sendo a primeira empresa aérea com capital 100% estrangeiro a atuar no setor nacionalmente.