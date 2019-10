Grupo Edson Queiroz vence prêmio Talent Awards Brasil, do LinkedIn

O Grupo Edson Queiroz conquistou o prêmio Talent Awards Brasil do LinkedIn, na categoria Rising Star. A honraria foi entregue na noite desta quinta-feira (31) em solenidade ocorrida em São Paulo. Representando a empresa no evento, Glauciana Soares, gerente de RH, Juliana Uchoa, coordenadora de RH e Daiana Godoy, relações institucionais do Grupo, receberam o troféu. A premiação reconhece as melhores performances entre as empresas recém-chegadas à plataforma e que utilizam as ferramentas de soluções da rede social para recrutamento e contratação de novos talentos.

De acordo com o LinkedIn, mais de 1.200 empresas no país participaram da seleção da 2ª edição do prêmio. São quatro categorias: Top Social Recruiter, LinkedIn Rising Star, Best Talent Aquisition e Best Employer Brand. A escolha dos finalistas é feita a partir da análise de uma série de critérios avaliados pela equipe do LinkedIn, como proficiência no uso do LinkedIn Recruiter, utilização do Job Slots, média de visitas, crescimento dos seguidores da página e engajamento com a marca empregadora no LinkedIn.

O trabalho na plataforma está focado no recrutamento e retenção de talentos, assim como a imagem da empresa como marca empregadora. Em menos de um ano, já são mais de 200 mil fãs na company page do Grupo no LinkedIn, com cerca de 30 mil visualizações mês.

Grupo Edson Queiroz

O Grupo Edson Queiroz é um dos maiores conglomerados empresariais do país, que se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados. De controle familiar desde a sua fundação, em 1951, e atualmente sob a gestão da terceira geração, o Grupo consolidou, em 68 anos de atuação, uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando diretamente mais de 12 mil colaboradores e guiando sempre suas decisões nos princípios éticos que baseiam todas as suas relações.

As áreas de atuação do Grupo incluem energia, com armazenamento, envase e distribuição de gás LP com as marcas Nacional Gás, Brasil Gás e Paragás; Eletrodomésticos, com a marca Esmaltec, que é líder nacional na venda de fogões e bebedouros e na produção de botijões de gás; Alimentos e bebidas, com a marca corporativa Minalba Brasil, que inclui as águas minerais Indaiá, Minalba, São Lourenço, Petrópolis, Nestlé Pureza Vital, Perrier, S.Pellegrino e Acqua Panna, além de bebidas mistas da marca Citrus, refrigerantes Refri e energético Night Power e o mel Pura Esperança; Comunicação, com as empresas do Sistema Verdes Mares, que são o jornal Diário do Nordeste, rádios FM 93, Verdinha 810, Recife FM e Rádio Tamoio, emissoras de televisão TV Verdes Mares, TV Verdes Mares Cariri e TV Diário e os portais Verdes Mares e G1 Ceará na internet; Agronegócios, com as fazendas da Esperança Agropecuária; e Incorporação imobiliária, com a Quepar Incorporações.

Assim, o Grupo Edson Queiroz segue escrevendo uma história sólida, baseada na excelência de seus produtos e serviços, sem esquecer o respeito ao meio ambiente e a colaboração essencial de seus funcionários, conquistando reconhecimento em todo o território nacional.