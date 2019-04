Grupo de passageiros tenta embarcar no Aeroporto de Fortaleza após cancelamento de voo

Um voo da Avianca que partiria de Fortaleza para o Rio de Janeiro foi cancelado na madrugada desta segunda-feira (29) e um grupo de cerca de 30 pessoas está no saguão do aeroporto da Capital na tentativa de embarcar. Eles reclamam de falta de assistência e não sabem como vão voltar para casa.

O Sistema Verdes Mares procurou a companhia áerea Avianca para obter um posicionamento sobre a situação dos passageiros e aguarda resposta.

Viviane veio para Fortaleza para passar férias e agora tentar voltar para o Rio de Janeiro. Foto: Ricardo Mota

A turista carioca Viviane Cristina está na espera com duas crianças. "Estava de férias com minha família, minhas duas crianças e meu marido. Agora não vamos ter como voltar para casa. Eles só falaram que não têm como realocar a gente", disse Viviane.

"Eles não deram assistência de nada e disseram que a gente tem que se virar. Falam pra gente cancelar o voo e comprar outra passagem", disse Leandro Moreira, técnico de telecomunicações.

No último sábado, um grupo de 34 pessoas tentou embarcar para São Paulo e o voo foi cancelado. Passageiros também ficaram aguardando realocação.

Recuperação Judicial

Na sexta-feira (26), a companhia aérea cancelou todos os voos com destino ou partida da Capital cearense. A Avianca entrou em recuperação judicial no fim do ano passado depois que empresas de leasing entraram na Justiça para retomar aviões e peças por inadimplência.