Grand Shopping celebra 3 anos com aumento de vendas

Após celebrar com bons resultados de vendas e visitantes o terceiro ano de operação do Grand Shopping na Messejana, comemorado no dia 10 de agosto, o grupo reafirma lançamento do segundo shopping do grupo no Eusébio."Essa consolidação, vinda com mais força agora, dá muita segurança para a gente seguir com os novos investimentos", destaca o diretor-presidente, Vitor Frota.

A previsão é apresentar o projeto no próximo mês, com todos os dados do futuro empreendimento. Com localização próximo a Cidade Alpha, a nova unidade terá 30 mil m² de área bruta locável e abrigará cerca de 150 lojas. A previsão é iniciar as obras no primeiro trimestre de 2020, com abertura ao público no início em 2022.

"O Eusébio é o vetor de crescimento natural da cidade. Ele tem o melhor IDH do Estado. Por conta disso, a gente está se antecipando e colocando um equipamento de porte para atender essa demanda toda", pontua.

Segundo ele, a Região Metropolitana de Fortaleza está saturada de shoppings de grande porte. Enquanto isso, o Eusébio mostra potencial para desenvolver esse segmento.

Novas operações

O primeiro semestre deste ano foi positivo para o Grand Shopping. No quesito vendas, registrou crescimento de 38,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. Quanto ao fluxo de pessoas e de veículos, houve uma evolução de 42,05% e 20,93%, respectivamente, ainda nos primeiros seis meses deste ano se comparado ao mesmo período de 2018. A média diária de visitação no estabelecimento é entre 15 e 16 mil pessoas.

"Nesse tempo de consolidação, o Grand Shopping vem crescendo muito forte, especialmente neste ano. Em junho, tivemos a abertura da academia Bluefit, segunda maior rede no Brasil, e isso deu um incremento muito forte no público do shopping diário", destaca.

Para o segundo semestre, a expectativa é fechar com números ainda melhores. Entre os pontos para favorecer a previsão é a recente inauguração de uma universidade em sua estrutura. De acordo com Vitor, a expectativa é aumentar o movimento entre 10 a 15%.

Divulgação

Para completar, até próximo mês estão confirmadas quatro novas lojas: RB Livros e Blue Eyes Samsung, programados para abrir em agosto e Divino Fogão e Samsung para setembro. "Nós acreditamos que vamos fechar com menos de 10% de vacância, o que é um ponto fora da curva, porque a média dos shoppings, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), que abriram depois de 2013, é de 40% de vacância", acrecenta.

Além disso, estão em negociação com outras marcas, entre elas da categoria alimentação e vestuário. Atualmente, o shopping conta com 182 lojas, com cinco âncoras, seis megalojas, games, cinema e praça de alimentação.