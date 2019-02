Governo trabalha para viabilizar voos para Sobral e São Benedito

O Aeroporto de Canoa Quebrada, em Aracati, recebeu nesta terça-feira (26) seu primeiro voo comercial regular, operado pela Azul Linhas Aéreas. Segundo o secretário do Turismo, Arialdo Pinho, o governo trabalha agora para viabilizar os terminais regionais de Sobral e São Benedito.

As ligações para Aracati, a partir de Recife, serão realizadas três vezes por semana nos aviões turbo-hélices ATR 72-600, que têm capacidade para transportar até 70 passageiros.

Arialdo disse que o terminal de Sobral, mesmo pequeno, é suficiente para operar voos regionais em aeronaves de menor porte, como vem sendo planejado pelo Governo. O Estado tem a intenção de agregar mais valor aos pontos históricos do Ceará.

A aeroporto de Sobral já foi apontado pela Azul, em março do ano passado, como um dos terminais onde a empresa deve criar novas rotas. Atualmente, o terminal é gerido pela Secretaria da Infraestrutura, que busca financiamento para a conclusão das obras e capacitação da infraestrutura para receber as aeronaves.

A ideia é que Sobral seja mais um ponto de fortalecimento da aviação regional no Ceará, assim como foi com Jericoacoara, e como o governo espera que aconteça com o de Aracati.