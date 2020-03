Governo do Estado segue com agenda de atração de investimentos

Em meios às turbulências nos mercado internacionais causados pelo coronavírus, segue na agenda do Governo do Estado as tratativas para a atração de dois investimentos estrangeiros para o Ceará. Entre elas as negociações para a instalação de um centro de distribuição da multinacional japonesa Toyota no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) e de uma empresa norte-americana do setor pesqueiro.



Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Maia Júnior, disse que o governo já enviou aos executivos da Toyota dados da Secretaria da Fazenda relacionados a questões fiscais. “Estamos aguardando que eles possam compilar esses dados para que a gente possa chegar a um final feliz”, disse Maia. sobre a duração das negociações, iniciadas no início do ano, o secretário considera que andando rápido.



A central de distribuição de peças e veículos no ainda depende de um Memorando de Entendimento, com cláusulas relativas à concessão de incentivos fiscais ao empreendimento da Toyota. “Eles precisam fazer contas. Há questões fiscais. E para trazer coisas para o Nordeste tem que fazer conta”, disse o secretário.



Sobre a indústria de pescados, Maia Júnior diz que o governo ainda aguarda uma nova rodada de conversas com os executivos da empresa. “Ainda não tem nada definido. E a gente precisa ter uma reunião com o ex-embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, que está envolvido nesse negócio”, disse. Segundo já havia anunciado o secretário executivo do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará (Sedet), Silvio Carlos Ribeiro, o investimento seria de pelo menos R$ 50 milhões.