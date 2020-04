Governo do Estado lança edital para comprar 5 milhões de máscaras reutilizáveis

O Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde (Sesa), lançou edital para a compra de 5 milhões de máscaras reutilizáveis. A chamada pública, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (15), é direcionada a empresas têxteis.

As máscaras serão distribuídas para população em vulnerabilidade social e econômica e para servidores públicos das áreas administrativas para conter a disseminação do novo coronavírus.

As empresas interessadas devem enviar propostas até o dia 27 de abril, com valor unitário e total dos itens, já considerando inclusos tributos, fretes, tarifas e despesas decorrentes da execução do produto. Serão contratadas as propostas com menor preço.

As máscaras serão distribuídas para oito regiões do Estado em quantidades e especificações diferentes para cada localidade.

A Grande Fortaleza, por concentrar mais de 43% da população de todo o Ceará, irá receber o maior volume de máscaras: 2,17 milhões. O Cariri/Centro Sul irá receber 777,8 mil; o Litoral Oeste, 497,5 mil; Sobral/Ibiapina, 495,2 mil; Sertão Central, 359 mil; Litoral Leste/Jaguaribe, 329 mil; Sertão dos Inhamuns, 233 mil; e Baturité, 134,6 mil.