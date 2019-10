Governo do Estado irá monitorar possíveis contaminações de pescados no Ceará

O Governo do Estado irá realizar monitoramento diário de amostra de pescados do litoral cearense para verificar a presença de óleo na produção. A medida, aprovada pela Casa Civil, acata recomendação do Sindicato das Indústrias de Frio e Pesca no Estado do Ceará (Sindifrio).

Cadu Vilaça, membro do sindicato e diretor técnico do Coletivo Nacional da Pesca e Aquicultura (Conepe), revela que, por conta da repercussão da contaminação por óleo, tem-se espalhado muitos boatos. "Esse assunto está demasiadamente alarmado e isso acaba exponenciado. De repente, começa a mostrar os peixes cheios de óleo, uma realidade que não corresponde. Não registramos nenhum problema com o nosso pescado", frisa.

Ele ressalta que muitos comerciantes já têm sentido redução nas vendas por medo de contaminação que não foi comprovada. "Por isso, solicitamos laudos técnicos que comprovem o nosso argumento de que não há nenhuma contaminação no pescado comercializado pelas indústrias fiscalizadas. É uma medida preventiva", destaca Vilaça.

O diretor técnico do Conepe ainda lembra que é dever do poder público realizar o monitoramento para dar segurança à população. "Se aparecer alguma amostragem com problema, que ela seja igualmente noticiada. Simplesmente mandar evitar o consumo sem um embasamento técnico não faz sentido nenhum, e é o que a gente tem escutado", dispara.