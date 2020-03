Governo do Estado avalia parcerias com a Itália

Após reunião com o cônsul honorário da Itália em Fortaleza, Vittorio Ghia, na terça-feira (3), o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, avalia a possibilidade de negócios entre o Estado e o país europeu, com possíveis intercâmbios na área de turismo, tecnologia e economia criativa.

O secretário destacou ainda o potencial de áreas relacionadas a design, como os setores de moda e de móveis. “Temos um polo importante de fabricação de móveis na região norte do Ceará que poderia se beneficiar numa eventual parceria”, disse.

Na ocasião também foram tratadas de possibilidades nas áreas do turismo, telecomunicações e rochas ornamentais. “Há muitas áreas em que podemos fazer intercâmbios positivos entre a Itália e o Ceará, inclusive em termos logísticos por causa do Porto Pecém”, disse o secretário.

Já Vittorio Ghia demonstrou interesse em parcerias no setor de logística portuária e construção civil. “Atuei na construção civil no Ceará e hoje trabalho com logística e sinto que podemos avançar nessa áreas”. O cônsul abordou também temas como energias renováveis, gastronomia, agricultura, piscicultura e design industrial.

O Consulado da Itália ainda irá realizar reuniões com as Secretarias de Turismo e Cultura para avançar projetos existentes e fortalecer vínculos entre algumas cidades da Província de Cuneo.