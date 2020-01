Governo apresenta nova tabela do frete com até 15% de reajuste

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou nesta quinta-feira (16) a nova tabela do frete rodoviário. Os reajustes variam de 11% a 15%, dependendo do tipo de carga ou operação.

A resolução do órgão incluiu no cálculo do piso a cobrança do valor das diárias do caminhoneiro. A conta também considera atualização monetária de itens como pneus e manutenção.

Em outra alteração, o contratante será obrigado a pagar frete de retorno para os casos de operações em que o caminhão é impedido de trazer carga na volta da viagem, como os transportadores de combustível.

Os valores da tabela do frete são reajustados a cada seis meses. As regras da nova resolução passam a valer na próxima segunda-feira(20).

De acordo com a ANTT, as normas e valores foram definidos após diálogo com o setor e os caminhoneiros "com o intuito de atender aos pleitos da categoria".

Formalmente chamada de Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, a tabela foi instituída em 2018 pelo então presidente Michel Temer após greve de caminhoneiros.