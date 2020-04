Governo abre crédito suplementar de R$ 50 milhões para secretarias

O Governo do Estado abriu, na quinta-feira (16), crédito suplementar de R$ 50,5 milhões a órgãos e entidades estaduais para reforçar o orçamento deste ano. De acordo com o decreto (n° 33.543), o valor será utilizado para o reforço do atual orçamento das pastas. A maior parte dos recursos foi aplicada no Fundo Estadual de Saúde (Fundes), totalizando R$ 43,4 milhões. O valor deverá atender a necessidade de realocar dotações orçamentárias do Fundes para projetos e atividades referentes a despesas com do Projeto Nascer no Ceará, em serviços de software da regulação além da aquisição de equipamentos referente ao Coronavírus.

O segundo maior volume de recursos foi direcionado para a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), no valor de R$ 3,4 milhões, que serão aplicados em projetos e atividades referentes a despesas com o programa criando oportunidades-qualificação social e profissional do trabalhador cearense, Jovem - Aprendizagem em Serviço.

Já a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) receberá R$ 2 milhões para atender ao Programa de Projetos Especiais de Infraestrutura através do pagamento de consultoria. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) receberá R$ 1,03 milhão para a aquisição de viaturas e emnbarcações infláveis. A Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) receberá R$ 960,2 mil para atender ao Projeto Paulo Freire. E a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) receberá R$ 103,9 mil para atender despesas com a construção de adutora para abastecimento do município de Maranguape.