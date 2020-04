Governo abre crédito extra de R$ 20 milhões para combate ao coronavírus

O Governo do Estado destinou um crédito adicional de R$ 20,0 milhões ao Fundo Estadual de Saúde (Fundes) para atender demandas geradas pelo combate ao coronavírus no Estado, dentre outras medidas. De acordo com o decreto 33.556, publicado no Diário Oficial do Estado da terça-feira (28 de abril), o valor deverá atender ainda ações na área de saúde do Hospital Filantrópico Maternidade Agenor Araujo em Iguatu/CE, o Projeto Médico da Família/CE, a reforma do Hospital Municipal do município de Eusébio, a aquisição e instalação de material permanente das áreas de vigilância em saúde.

No dia 22, o Governo do Estado já havia destinado ao Fundes um crédito adicional extraordinário de R$ 48,34 milhões para ações de combate ao coronavírus, por meio do decreto 33.548. A medida direcionava recursos para compra de material para ações de vigilância sanitária, em campanhas publicitárias, dentre outras, como a aquisição de botijões de gás de cozinha para “auxiliar famílias em vulnerabilidade social em virtude da situação de calamidade pública provocada pela covid-19".

Outros recursos

De acordo com o decreto, que abriu crédito suplementar de R$ 28,4 milhões para órgãos e entidades do governo, o restante dos recursos foram direcionados para iniciativas voltadas para educação, segurança pública, cultura e desenvolvimento agrário.

O decreto determinou a destinação de R$ 2,9 milhões para construção de cisternas, implementação dos Serviços de assistência técnica pesqueira, além de sistema de abastecimento de água, apoio a pesca artesanal e melhoria de beneficiamento de pescado, e fortalecimento das rotas de integração do leite, cordeiro, mel e fruticultura, por meio da SDA; de R$ 2,5 milhões para atender bolsas de iniciação científica e para o Programa de Bolsa de Produtividade em Pesquisa e Estímulo à Interiorização (BPI), voltado para fixação de pesquisadores doutores no Interior do Estado, por meio da Funcap.

Também foram destinados R$ 2,3 milhões para o Projeto Estação das Artes, por meio da Secult; R$ 400 mil para assistência aos profissionais da Segurança Pública e aquisição de fardamentos para a Polícia Militar, por meio do FSPDS; R$ 101 mil para projetos e atividades, aquisição de equipamentos e subsídios de estudos científicos de desenvolvimento de soluções tecnológicas para a área Segurança Pública, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); e R$ 134,8 mil para suplementar dotações orçamentárias da Junta Comercial.