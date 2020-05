Governo abre crédito extra de R$ 10 bilhões para o Ministério da Saúde

O governo federal publicou no início da tarde desta quarta-feira (20), a Medida Provisória 969/2020, que abre crédito extraordinário de R$ 10 bilhões em favor do Ministério da Saúde. O valor será direcionado ao Fundo Nacional de Saúde para ações de enfrentamento da disseminação do novo coronavírus no País.

A maior parte do montante, cerca de R$ 8 bilhões, poderá ser obtida por meio de operação de crédito interna. O aval para o empréstimo está previsto na mesma MP, que cita dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) para liberar a operação. O valor exato do crédito a ser contratado é de R$ 8.148.152.662,00. A MP está publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.