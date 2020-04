Governo abre crédito adicional de R$ 48 milhões para Fundo Estadual da Saúde

O Governo do Estado destinou ao Fundo Estadual de Saúde (Fundes) um crédito adicional extraordinário de R$ 48,34 milhões para o combate ao coronavírus. De acordo com o decreto que abriu o crédito adicional (Nº33.548) os recursos serão recursos serão aplicados em ações de enfrentamento e contenção a infecção pelo covid-19, compra de material para ações de vigilância sanitária, em campanhas publicitárias, dentre outras. A medida entrou em vigor na quarta-feira (22), quando foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

O decreto também direciona recursos para a aquisição de botijões de gás de cozinha para “auxiliar famílias em vulnerabilidade social em virtude da situação de calamidade pública provocada pela covid-19, por meio da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS); e para a “aquisição de insumos ligados às ações de enfrentamento ao covid-19”, por meio do Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec).

“Fica aberto o Crédito Extraordinário ao orçamento do Fundo Estadual de Saúde, da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, da Casa Civil e do Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará, no valor de R$ 48.448.686,72 para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento”, diz o decreto extraordinário assinado pelo governador Camilo Santana.