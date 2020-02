Gol suspende voo direto para Orlando partindo de Fortaleza a partir de 1º de abril

Há quase 1 ano o avião Boeing 737 Max não pode ser usado. Ele era a aeronave comprada pela Gol Linhas Aéreas para fazer voos direto de Fortaleza para Orlando. Pois bem, a empresa anunciou que o referido voo foi suspenso a partir de 1º de abril e até 30 de junho. Retornará, portanto, garante a companhia, em 1º de julho.

Segundo a Gol, a companhia informa que a decisão foi tomada por conta de remanejamento da frota e a princípio não teria sido impactada pelo cancelamento dos voos com o 737 Max.

No momento não há venda de voos diretos, passageiros terão que fazer conexão em Brasília ou outros destinos antes de chegar a Orlando. Isso resultará em passagens mais caras e viagens mais longas.

Atualmente, mas não sempre, os voos da Gol partindo de Fortaleza param em Punta Cana, na República Dominicana, para reabastecimento. Teoricamente esse movimento deveria ser feito na ida e na volta, mas em muitos casos só é feito em um trecho da viagem. Na outra parte é feita uma conexão em Brasília.

Governo do Estado

Contactamos a assessoria de imprensa da Secretaria de Turismo (Setur) do Governo do Estado e estamos aguardando a resposta de como ficará a questão da isenção taxação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o combustível das aeronaves da Gol.