Gol retoma voos em Juazeiro do Norte em junho

A Gol Linhas Aéreas anunciou nesta terça-feira (19) que vai reabrir a partir do dia 10 de junho a base da companhia em Juazeiro do Norte. Segundo a empresa, a cidade terá quatro voos semanais para Guarulhos (São Paulo).

A companhia já havia anunciado que a partir do dia 24 de maio vai aumentar os voos no Aeroporto Internacional de Fortaleza, com cinco saídas semanais para o Rio de Janeiro (Galeão), três voos por semana para Recife e três semanais para Brasília. Hoje, a Gol tem apenas um voo diário entre Fortaleza e Guarulhos.

"Aos poucos, bases em diferentes regiões do País estão sendo reabertas. Em junho, a partir do dia 10, será a vez de Chapecó (XAP), em Santa Catarina, Ilhéus (IOS) e Porto Seguro (BPS), na Bahia, Juazeiro do Norte (JDO), no Ceará, e Petrolina (PNZ), em Pernambuco, sempre em ligação com o aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos (GRU)", informou a companhia.

Ainda de acordo com o anúncio, a Gol não tem planos de reaver os voos internacionais em junho.