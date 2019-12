Gol inicia vendas de voos regionais no Ceará; bilhetes para Jeri a partir de R$ 643

A Gol Linhas Aéreas abriu nesta sexta-feira (20) as vendas das passagens para Crateús, Jericoacoara, São Benedito e Sobral, com início em 2020. Segundo a companhia, em janeiro, a comercialização dos bilhetes contemplará os destinos de Aracati e Tauá. As cidades estarão conectadas ao Aeroporto Internacional de Fortaleza, em parceria com a TwoFlex.

De acordo com pesquisa direta no site da Gol, os preços das passagens, com ida no dia 18 e retorno no dia 25 de fevereiro, entre Fortaleza e Jericoacoara, estão a R$ 643,08 (ida e volta com taxas incluídas).

Os trechos para Crateús, São Benedito e Sobral ainda não estão no site de vendas da Gol até a noite desta sexta-feira.

Além disso, com a outra parceira VoePass, a Gol voará para Natal e Juazeiro do Norte, também com passagens já à venda, de acordo com a aérea.

Os novos destinos entram em operação a partir de fevereiro do ano que vem, nas seguintes datas: dia 18, em Jericoacoara, Iguatu e Crateús; já no dia 19, em São Benedito e Sobral; e no dia 22, em Aracati e Tauá.

Pela VoePass (com aviões ATR-72), as rotas a partir da capital são para Natal (até 4 voos diários) e Juazeiro do Norte (2 diários).

Já com a TwoFlex (com Cessna Grand Caravan), os destinos são Jericoacoara (até 4 diários), Sobral (3 semanais), Igatu, São Benedito, Crateús e Tauá (esses, com dois dias semanais).