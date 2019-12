Gol estaria interessada em operar voos para Tauá

A Gol Linhas Linhas Aéreas, que opera um centro de conexões no Aeroporto Pinto Martins, teria decidido apliar suas operações no Estado com a inclusão de voos regionais para Tauá, com duas frequências semanais. A informação foi postada pelo deputado federal Domingos Neto na noite desta terça-feira (17) em seu perfil no Instagram.

Questionada, a Secretaria do Turismo do Estado (Setur) informou que o governador Camilo Santana irá se pronunciar sobre novos voos às 15 horas desta quarta-feira (18). A reportagem ainda aguarda o posicionamento da Gol.

Na semana passada, a Voepass (Passaredo) anunciou que vai operar, em parceria com a Gol Linhas Aéreas, voos de Fortaleza para Natal (RN) e Juazeiro do Norte (CE) a partir de fevereiro de 2020. Os voos seriam da Gol, mas operados pela Voepass com o equipamento ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros.

Ainda estaria nos planos da Voepass um voo saindo de Fernando de Noronha para Fortaleza. A Voepass e a Gol, no entanto, não confirmaram as informações.

Íntegra da postagem feita na terça-feira (16) pelo perfil do deputado(@domingosneto)

"Em meio à correria aqui na Câmara aprovando o orçamento, recebi uma ligação do governador Camilo Santana com uma notícia muito boa! O governo acaba de fechar com a Gol as tão esperadas linhas regionais no nosso estado! E em homenagem a todos nós tauaenses, vão abrir dois voos semanais para a nossa cidade, a princesa dos Inhamuns. Isso vai alavancar nossa economia, comércio e turismo! #DecolaTauá!"