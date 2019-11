Gol abre vagas de trabalho em Fortaleza e Juazeiro do Norte

A Gol Linhas Aéreas está com processo seletivo para vagas em dois aeroportos do Ceará. Em Fortaleza, a companhia tem disponível oportunidade de auxiliar de aeroporto, e em Juazeiro do Norte as vagas são para auxiliar e agente de aeroporto.

A função de auxiliar de aeroporto atua na linha de frente com o cliente, no que diz respeito à dúvidas, orientação e organização em geral dos setores de embarque, desembarque, fila entre outros.

O profissional também precisa acompanhar os passageiros que necessitam de atendimento especial. Além disso, precisa auxiliar o agente de atendimento.

Para esta vaga, o candidato precisa ter o ensino médio completo e desejável inglês básico. Um dos requisitos é conhecimento no pacote office nível básico e desejável experiência com atendimento ao cliente.

Entre os benefícios estão vale-refeição, vale alimentação, vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica e seguro de vida em grupo. São quatro horas de trabalho por dia e escala de revezamento (6x1).

Já a vaga para agente de aeroporto, o profissional vai atuar diretamente com o cliente da companhia em relação a validação de documentos para o embarque nacional/internacional, despacho de bagagem, em alguns setores, como check in, embarque, desembarque, entre outros.

É necessário ter ensino médio completo e inglês básico. Obrigatório ainda conhecimento no pacote office básico.

Desejável experiência com atendimento ao cliente. Entre os benefícios estão vale-refeição, vale alimentação, vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida em grupo e benefício viagem.

Os salários para as duas funções não foram informados. Atualmente, a Gol opera em três aeroportos cearenses. Além de Fortaleza e Juazeiro do Norte, a empresa tem voos em Jericoacoara.

Para se candidatar a uma das vagas, clique aqui.