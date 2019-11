Gerdau anuncia compra da Silat por U$S 110,8 mi

A siderúrgica brasileira, Gerdau anunciou na última terça-feira (26), a aquisição da Siderúrgica Latino Americana S.A (Silat), localizada em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O valor da compra foi da ordem de U$S 110,8 milhões, sujeito a ajustes habituais no valor da aquisição. A transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da verificação de outras condições suspensivas usuais.

Em nota, Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, afirmou que a compra da siderúrgica reforça o otimismo da empresa com a economia do País.

"Essa aquisição faz parte da nossa estratégia de servir cada vez melhor nossos clientes. A Gerdau já possui uma importante operação no Estado do Ceará, o que possibilitará ganhos e sinergias com a operação da Silat. Continuamos acreditando na retomada do mercado interno e essa aquisição reforça o nosso otimismo com a economia brasileira", comenta.

Com a compra, a Gerdau passa a deter 96,35% das ações da Silat. Os outros 3,65% pertencem a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (Adece).

A Silat possui capacidade instalada anual de laminação de 600 mil toneladas e uma planta de ampliados com capacidade anual de 100 mil toneladas. Além de, 233 empregados, entre próprios e terceiros.