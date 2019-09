Geração eólica bate novo recorde no Nordeste, diz ONS

O Nordeste registrou novo recorde de geração média diária de energia eólica na última sexta-feira (6), ao produzir 8.722 MW médios, volume que atendeu 87% da carga da região no dia, informou nesta terça-feira (10), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O fator de capacidade das eólicas da região chegou a 74%.

Conforme o operador, o recorde decorreu da intensificação do sistema de alta pressão que atuou no litoral do estado da Bahia, o que proporcionou geração eólica mais elevada, principalmente, nos estados da Bahia, Piauí e Pernambuco.

O recorde anterior de geração média no Nordeste havia ocorrido em 26 de agosto, quando foram produzidos 8.650 MW médios.O País vive atualmente a "safra de ventos", quando sazonalmente a produção de energia proveniente das usinas eólicas é maior.

Anteriormente, especialistas da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) já haviam sinalizado que setembro seria um mês tão bom quanto agosto ou até melhor.