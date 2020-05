Gastos do Governo do Estado somam R$ 4,5 bilhões no segundo bimestre

No segundo semestre deste ano, os gastos do Governo do Estado somaram R$ 4,511 bilhões, o equivalente a 15% do orçamento previsto para o ano (R$ 30,0 bilhões). Nos meses de março e abril, a área da Saúde foi a que mais recebeu recursos, totalizando R$ 930,7 milhões. Em seguida aparecem gastos com Previdência Social (R$ 571,9 milhões), Educação (R$ 518,2 milhões) e Segurança Pública (R$ 498,5 milhões). Juntas, essas quatro áreas receberam R$ 2,519 bilhões, o equivalente a 55,8% do total aplicado no bimestre.

Para o ano de 2020, a área com maior previsão orçamentária é a Previdência Social, com R$ 3,816 bilhões. Em seguida aparecem as áreas da Saúde (R$ 3,703 bilhões), Educação (R$ 3,446 bilhões), e Segurança Pública (R$ 3,379 bilhões).

Segundo relatório bimestral referente ao segundo semestre, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 12 de maio, no acumulado do ano até abril, essas quatro áreas também foram as que mais receberam recursos, sendo a maior parte para a Saúde (R$ 1,241 bilhão), seguido pela Previdência Social (R$ 1,138 bilhão), Segurança Pública (R$ 919,5 milhões) e Educação (R$ 824,8 milhões).

Outros gastos

Abaixo dessas quatro áreas, que respondem por praticamente metade do orçamento do Estado, se destacam os gastos com o Judiciário, que somam R$ 365,4 milhões no ano; com a Administração pública (R$ 305,7 milhões); com o setor de Transportes (R$ 221,4 milhões); e com o Legislativo (R$ 198,6 milhões).