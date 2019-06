Gastos com hotéis e motéis caíram 30% no Dia dos Namorados

Os gastos com hotéis e motéis em todo o País caíram cerca de 30% no Dia dos Namorados deste ano, em comparação com a mesma data em 2018, conforme levantamento da Superdigita realizado com cerca de 500 mil consumidores das classes C e D em todo o território brasileiro. O tíquete médio esse ano foi de R$ 110, na comparação com R$ 156 em 2018.

Além disso, a Superdigital também levantou os gastos com bares e restaurantes na data e, apontou que caíram 10% em comparação com o Dia dos Namorados em 2018. O tíquete médio gasto em bares e restaurantes pelas Classes C e D no último dia 12 foi de R$ 18, ante R$ 20 em 2018.

A fintech também comparou os gastos em relação a quarta-feira anterior, dia 05 de maio deste ano. O resultado aponta um aumento de cerca de 6% nos gastos feitos no Dia dos Namorados em relação à semana anterior, onde o gasto médio nos restaurantes foi de R$ 17,00

Na divisão por faixa etária, o levantamento indica que pessoas acima de 35 anos são os que mais gastam em bares e restaurantes. Enquanto as pessoas entre 26 e 35 anos de idade gastaram em média R$ 24, as pessoas acima de 35 anos desembolsaram, em média, R$ 39 para comemorar a data. Já os mais novos, entre 18 e 25 anos gastaram, em média, R$ 17 reais em bares e restaurantes no Dia do Namorados de 2019.