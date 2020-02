Gasolina tem redução de 0,29% no Estado

A gasolina obteve queda de 0,29% na primeira semana deste mês no Ceará, conforme estudo realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O período em que a apuração foi realizada foi datada nos dias 12 de janeiro a 08 de fevereiro, que caracterizam a primeira e a última semana do levantamento, respectivamente.

Na consulta realizada pela ANP, um total de 218 postos foram avaliados. Na primeira semana, o preço médio da gasolina era de R$ 4,699. Por outro lado, na última o valor verificado foi de R$ 4,658, mais barata.

Na Capital, a gasolina teve retração de 0,25%. Ao todo, 101 postos tiveram os preços do combustível analisados. O valor médio na primeira semana registrado chegou a R$ 4,628. Na última, o preço foi de R$4,670. O preço mínimo atingido na última semana, foi de R$ 4,599. O preço máximo, por sua vez, chegou a R$ 4,699.

Impactos

A queda no valor do combustível no Ceará acompanha o mesmo ritmo da Petrobras, que anunciou freio no preço da gasolina e do diesel nas refinarias, na última quinta-feira (06). De acordo com a empresa, o preço da gasolina nas refinarias cairá, em média, 4,3%. Além disso, a redução do diesel será de 4,4%.

Essa é a quarta redução seguida que a empresa realiza reajustes no preço de combustível. A mais recente foi em 31 de janeiro quando a companhia reduziu em torno de 3% os preços de diesel e de gasolina nas refinarias, de acordo com informações do jornal Valor Econômico.

O primeiro reajuste foi efetuado em 14 de janeiro, também de cerca de 3% nos preços de gasolina e de diesel comercializados em suas refinarias. O segundo ajuste no preço dos dois combustíveis foi no dia 24 de janeiro, quando foram anunciados cortes de 1,5% no preço da gasolina e de 4,1% no preço do diesel, nas refinarias.

Interior

As retrações também causaram impactos nos preços do combustível no interior do Estado. Em Juazeiro do Norte, a redução foi de até 1%. Na localidade, a ANP verificou o valor da gasolina em 11 postos.

O município de Caucaia, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, sinalizou uma diminuição de 0,34% no combustível. O preço médio registrado foi de R$ 4,656.

Já em Sobral, na Região Norte, o órgão apontou que o preço da gasolina permaneceu estável durante as quatro semanas do levantamento, permanecendo com valor na primeira semana de fevereiro R$ 4,674, com variação tímida de 0,021%.