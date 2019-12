Funcap lança edital de R$ 11 milhões para projetos de inovação

O Governo do Estado lançou nesta sexta-feira (13), na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), o edital Funcap - Inovafit Fase 2/2019, que irá destinar um total de R$ 11 milhões para projetos de desenvolvimento de produtos e processos inovadores em áreas prioritárias para o Estado.

Destinado a pequenas e médias empresas (com receita bruta anual até R$ 10,5 milhões), o edital será administrado pela da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) com recursos do Fundo de Inovação Tecnológica (FIT) com repasse feito pela modalidade da subvenção econômica (não- reembolsável) e mediante a contrapartida das empresas apoiadas.

Durante a formulação dos projetos, as empresas interessadas são estimuladas a buscar parcerias com grupos de pesquisa, envolvendo os cientistas e, eventualmente, seus alunos (principalmente os da pós-graduação). Cada proposta deve incluir a descrição de um produto, serviço ou solução que possa ter viabilidade econômica para lançamento no mercado. As empresas também deverão apresentar um plano de negócios demonstrando a estratégia de comercialização.