Fortalezense está menos propenso a gastar no início de 2020, revela Fecomércio

Os consumidores estão menos propensos a fazer compras no início de 2020. Uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE) revelou que houve uma redução de 14,2 pontos percentuais na pretensão de compra dos consumidores da capital cearense, saindo de 54,2 pontos em dezembro para 40 pontos em janeiro. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (9).

O valor médio para as compras foi estimado em R$ 573,27. A intenção de ir às compras foi superior para consumidores do sexo feminino (41,1%), com idade entre 25 e 24 anos (49,4%), com renda familiar mensal superior a dez salários mínimos (50,7%).

Entre as categorias de itens mais procurados pelos fortalezenses estão vestuário (18,3%), móveis (16%), televisão (14,8%), geladeira (12,8%), calçados (10,9%) e smartphone (9,6%).

Otimismo

A redução aconteceu, segundo a pesquisa, porque o consumidor fortalezense está menos otimista em relação ao início de 2019, segundo o Índice da Confiança do Consumidor (ICC). Em janeiro de 2020, a confiança do consumidor acumula 119,3 pontos, o que representa um decréscimo de 3,5% em relação a 2019, quando o indicador registrava 122,8 pontos.

Apesar da diminuição na confiança em relação a 2019, se comparado ao mês de dezembro do ano passado, os fortalezenses estão 2,5% mais esperançosos.

O resultado do ICC de janeiro foi impactado pela melhora do Índice das Expectativas Futura (IEF), que teve alta de 4,4% e atingiu o patamar de 122,8 pontos.

O Índice da Situação Presente (ISP), por sua vez, teve uma leve queda de 0,5%, indo de 114,6 em dezembro para 114,1 em janeiro.

Expectativas

Cerca de 67,9% dos fortalezenses consideram a situação financeira familiar boa se comparado ao ano passado, enquanto 24,6% consideram ruim. Em relação as expectativas para os próximos 12 meses, 68,2% avaliam como boa e 17,5% como ótima.

Em relação ao cenário nacional, 48,4% dos consumidores da Capital acreditam que a situação econômica do País será boa para os próximos 12 meses. 36,7% classificam como ruim.