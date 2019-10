Fortaleza terá 30 agências da Caixa em horário estendido para saques do FGTS

Em mais uma fase do saque imediato das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), trinta agências abriram em horário estendido hoje (18) e vão continuar em regime especial de funcionamento amanhã (19), segunda-feira (21) e terça-feira (22).



No sábado, em todo o Brasil, as unidades abrirão de 9h às 15h. Nos dias 21 e 22 de outubro, as agências que abrem às 8h da manhã ganharão duas horas a mais no expediente. As que abrem às 9h ganharão uma hora a mais de funcionamento no início do expediente e encerrarão uma hora mais tarde.



As agências que normalmente abrem às 10h vão iniciar o atendimento duas horas mais cedo. O mesmo ocorre nas unidades nas quais o expediente é iniciado às 11h. Confira aqui quais agências em cada município vão estar com horário de funcionamento estendido.



Os saques de até R$ 500 podem ser feitos nas casas lotéricas e terminais de autoatendimento para quem tem senha do cartão cidadão. Quem tem cartão cidadão e senha pode sacar nos correspondentes Caixa Aqui, apresentando documento de identificação, ou em qualquer outro canal de atendimento.



No caso dos saques de até R$ 100, a orientação da Caixa é procurar casas lotéricas, com apresentação de documento de identificação original com foto. Segundo a Caixa, mais de 20 milhões de trabalhadores podem fazer o saque só com o documento de identificação nas lotéricas.