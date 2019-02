Fortaleza tem 295 vagas de emprego disponíveis no Sine-IDT

Para quem busca uma oportunidade de emprego ainda no início deste ano, pode começar sua procura em uma unidade do Sine/IDT em 27 municípios e no Pecém. Ao todo, há 1.068 ofertas de emprego, sendo 168 delas destinadas para pessoas com deficiência (PDC), conforme divulgou o órgão na última quinta-feira (21).

Em Fortaleza, há um total de 295 vagas, o maior número dessas vagas estão disponíveis para motorista de ônibus urbano (120), seguido de auxiliar de limpeza (55) e condutor de máquinas (40). Já para pessoas com deficiência, há 100 vagas disponíveis na capital, em que 68 delas são destinadas para atendente central telemarketing.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve se dirigir à sede do Sine/IDT em sua cidade. Em Fortaleza, há cinco opções de endereço. Segundo o órgão, as informações sobre as vagas não são dadas por telefone e as oportunidades estão sujeitas a alterações. Confira os destaques abaixo, mas para lista completa e endereços acesse o site.

Das Vagas

Fortaleza



Motorista de ônibus urbano 120

Auxiliar de limpeza 55

Condutor de máquinas 40

Cobrador de Transportes Coletivos (exceto trem) 15

Pessoas com Deficiência

Atendente central de telemarketing 68

Aracati

Auxiliar de Segurança 150

Baturité

Consultor de vendas 05

Canindé

Auxiliar de linha de produção 93

Crato

Cabeleireiro masculino 05

Eusébio

Atendente de telemarketing 10

Juazeiro do Norte

Açougueiro 06

Maranguape

Auxiliar de linha de produção 15

Pecém

Auxiliar de linha de produção 40

Ubajara

Monitor infantil 40