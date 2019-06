Fortaleza sedia evento de desenvolvimento de empreendedores

No dia 5 de junho, Fortaleza será uma das primeiras Capitais a sediar um evento na área de marketing digital. Ao todo, 50 empreendedores serão selecionados e vão participar de consultorias gratuitas para alavancar negócios. No final, eles ainda irão fazer parte de um reality show.

A realização do evento conta com a parceria da Revolução Empreendedora, que atua na área da publicidade digital e da AdInvest, patrocinadora do evento. “A gente entende que existem vários empreendedores que não sabem como começar seu negócio pela internet. Procuramos pessoas que não têm dinheiro para isso, mas que desejam começar um negócio e precisem de ajuda em consultoria e capacitação para alavancar a empresa”, afirma Léo Ferreira, diretor de marketing da Revolução Empreendedora e um dos palestrantes do evento.

Consultorias

Ainda de acordo com Ferreira, as consultorias do projeto são voltadas para publicidade digital e disponibilização de time operacional especializado em marketing digital, conteúdo, gestão de negócios, assessoria jurídica e contábil. “O participante ficará preocupado somente na produção de conteúdo, porque nós vamos ajudá-lo a com a questão dos patrocínios em marketing digital”, afirma.

O objetivo final, segundo Ferreira, é alcançar crescimento dessas empresas para que os empreendedores conquistem seu primeiro milhão em 2020. “Nós estamos investindo em novos talentos empreendedores e ajudando eles a fazer lucro. Depois, nós dividimos os ganhos. Ele ficará preocupado somente com audiência na internet”, conclui.

Já o reality show que os empreendedores selecionados participarão será o Girando Engrenagem, que fará a gravação de todos os processos de desenvolvimento dos empreendedores para compartilhar os resultados no programa, que será exibido em uma tevê aberta.

Serviço



Os ingressos para a Revolução Empreendedora estão à venda na bilheteria do Teatro Rio Mar ou através do site uhuu.com, e custão a partir de R$ 60,00.