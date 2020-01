Fortaleza recebe primeiro navio da temporada de cruzeiros 2020

Depois de Espanha, Ilhas Canárias e Cabo Verde, o navio Amadea chega a capital cearense na madrugada desta sexta-feira (3), dando início a temporada 2020 de cruzeiros no Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Fortaleza.

Além dos 307 tripulantes, 346 passageiros estavam embarcados, todos estrangeiros. Entres eles, estava o casal holandês Herma Cazemier, de 58 anos, e John Cazemier, de 67 anos. É a primeira vez deles no Brasil, no entanto é a terceira vez que recorrem a esse estilo de viagem para aproveitar as férias.

"Nós gostamos de fazer cruzeiros, porque é nosso hotel e todo dia é um mundo novo", ressalta Herma.

Para eles, a vantagem do cruzeiro é não ter que ficar migrando entre hoteis, levando as malas de um lugar para outro, toda vez que vão conhecer alguma cidade nova. Além disso, a viagem ainda fica mais barata.

Quem também estava a bordo e aproveitou para descer do navio para conhecer Fortaleza era o casal Christine Dell, de 65 anos e Elmar Bischof, de 70 anos. O Ceará é o primeiro contato deles com o Brasil e eles mal podem esperar ainda pelos outros destinos no País. "Nós vamos ver vários lugares, Salvador, Rio de Janeiro e três dias depois vamos a Foz do Iguaçu", elenca Christine.

Para aproveitar Fortaleza, decidiram explorar a cidade sem destino definido. "Só não vamos para praia. O sol está muito quente", ressaltou.

Segundo informações da Companhia Docas do Ceará, que administra o terminal, os turistas estão vindo de Áustria, Bulgária, Suíça, República Tcheca, França, Reino Unido, Grécia, Irlanda, Países Baixos, Eslováquia e Estados Unidos, sendo a maioria dos passageiros (300) alemães.

O Amadea começou a viagem a partir da Riviera Francesa, no último dia 20 de dezembro. Ainda nesta sexta, às 18h, o navio partirá para visitar Maceió, Salvador, Búzios, Rio de Janeiro, Paraty, São Francisco do Sul e cidades no Rio Grande do Sul.