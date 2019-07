Fortaleza recebe posto móvel da Serasa que oferece oportunidade de renegociação de dívidas

Os consumidores em Fortaleza terão mais uma oportunidade de renegociar dívidas em atraso. A partir do dia 30 de julho (próxima terça-feira), até 3 de agosto, o Caminhão Itinerante do Serasa Consumidor visitará a capital cearense. As pessoas poderão rever as condições de pagamento de débitos com as empresas parceiras do Serasa Limpa Nome Online, podendo sair com o boleto de pagamento em mãos.

O posto móvel da Serasa ficará estacionado na Praça do Ferreira e funcionará das 8 horas às 18 horas. Atualmente, o site do Limpa Nome conta com 15 empresas entre bancos, cartões de crédito, operadores de telefone e TV por assinatura. Nomes como: Anhanguera, Unime, Unopar, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp, Ipanema, Tribanco, Porto Seguro, Itaú, Claro e NET.

“O objetivo desse projeto é possibilitar o acesso à informação e aos serviços gratuitos que a Serasa oferta, principalmente para pessoas que não possuem fácil acesso à internet. No primeiro ano mostramos que a negociação da dívida é o primeiro passo para a melhoria da saúde financeira. Desta forma, aproveitamos e relançamento do Serasa Limpa Nome e levamos essa nova experiência de negociação e descontos para dentro do Serasa Itinerante”, afirmou Giresse Contini, gerente do Serasa Consumidor.

Em abril de 2019, o banco de dados da Serasa indicava 1.045.389 com dívidas a pagar em Fortaleza.

Além da renegociação das dívidas, o Caminhão Itinerante oferecerá à população a consulta gratuita do CPF, para que a pessoa possa entender a pontuação de crédito com a Serasa Score, além de simular ou contratar empréstimos no comparador de crédito online Serasa eCred.

O posto móvel também levará informações sobre educação financeira.

“Com a iniciativa, o Serasa Consumidor aumenta sua aproximação com a população brasileira, atendendo presencialmente e sem custos e levar informação, que é o primeiro e mais importante passo para o início de uma vida financeira saudável. Além disso, temos ciência que empoderar pessoas a terem o domínio e conhecimento de seu histórico financeiro, é o caminho para um futuro mais confortável economicamente. A falta de tempo ou acesso à internet não podem se tornar empecilhos para que o cidadão tenha acesso à informação de qualidade”, disse o gerente do Serasa Consumidor, Daniel Ebbesen.