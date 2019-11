Fortaleza recebe escritório de agentes autônomos do BTG Pactual

Diante de boas perspectivas quanto ao mercado cearense, o BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, anunciou um contrato de exclusividade com o escritório de agentes autônomos Vert Investimentos para distribuição de seus produtos no Ceará. Segundo o sócio-sênior da empresa, Thiago Fujiwara, a ideia é oferecer um leque de opções de investimentos direcionados tanto para pessoas físicas como jurídicas. “O nosso objetivo é, a partir do Ceará, ampliar a nossa participação no Nordeste inteiro”, ele diz.

A Vert Investimentos já tem cerca de 200 clientes e um plano de expansão que pretende encerrar o ano de 2020 com R$ 1 bilhão em ativos sob assessoria. A equipe conta com 14 agentes autônomos, todos especialistas em investimentos.

O escritório começou a operar no Estado em outubro e a cerimônia de inauguração será realizada nesta quarta-feira (6), no BS Design Corporate Towers. “Agora, podemos entregar aos nossos clientes, toda a variedade de produtos de primeira linha do BTG Pactual, a expertise de seus analistas e a solidez do banco”, diz Fujiwara sobre os benefícios para os clientes da Vert, tanto pessoa física como jurídica.

De acordo com Fujiwara, o foco do escritório são investidores qualificados, como pessoas físicas com investimentos acima de R$ 5 milhões e empresas com mais de R$ 500 milhões de faturamento anual. No entanto, os serviços também estão abertos para pequenos investidores. “A gente consegue entregar para o cliente menor os mesmos produtos , com os mesmos preços, que entregamos para os grandes clientes”, diz Fujiwara.