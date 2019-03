Fortaleza integra programa de stopover da TAP

Fortaleza está entre as cinco cidades brasileiras incluídas no Programa Stopover da companhia aérea portuguesa TAP, lançado nesta quinta-feira (14) durante a Bolsa de Turismo de Lisboa. O programa, que permite ao turista estender a permanência no Brasil por até cinco dias sem custos adicionais, deverá ter início ainda no primeiro semestre deste ano. As outras cidades participantes são Recife (PE), Salvador (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF).

O secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, destacou que a ação "retrata o amadurecimento do destino Brasil, que busca inovar para atrair mais turistas estrangeiros". O secretário diz ainda que 69% do público dos voos que chegam ao Ceará é europeu. "Portanto é um grande potencial para os turistas que visitam o País e que chegam ou decidem partir de Fortaleza, que é uma grande porta de entrada dos turistas deste continente".

A expectativa é de que o Programa Stopover funcione como um acelerador do turismo internacional no Brasil. Como comparação, em Portugal, onde a companhia aérea já oferece o serviço, em 2018 foram pelo menos 150 mil passageiros que estenderam sua viagem, no maior hub da companhia na Europa.

A TAP tem voos diretos para dez cidades de todas as regiões do país e voa para Brasil há mais de 50 anos. “Acreditamos que replicar o nosso bem-sucedido programa Stopover no Brasil em diversas capitais pode contribuir imensamente para o fomento do turismo internacional para o Brasil”, afirmou o presidente da TAP, Antonoaldo Neves.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, reforçou que o programa fomenta todo turismo da região, movimenta a economia e gera empregos. "Ganham todos: os turistas que ampliam as suas experiências no nosso país, os empresários e os empregados".