Fortaleza é quinto destino mais buscado do Brasil em portal de viagens

Ainda refletindo os efeitos do hub aéreo da Gol e AirFrance-KLM, Fortaleza tem registrado uma redução no valor das passagens e uma consequente procura maior por bilhetes. Nos três primeiros meses deste ano, a Capital foi o quinto destino nacional mais procurado no Voopter, aplicativo brasileiro de comparação de preços de bilhetes aéreos.

Os dados da plataforma mostram um destaque das cidades do Nordeste em função de uma maior malha aérea. "Nos últimos meses, algumas cidades nordestinas se tornaram Hubs internacionais, como Fortaleza e Recife, e, com isso, passaram a ter mais frequências. Isso ajuda a explicar o aumento na procura por esses destinos", avalia Juliana Vital, general Manager do Voopter.

Ela ainda destaca que em fevereiro foi registrado passagem aérea do Rio de Janeiro para Fortaleza, ida e volta, por R$ 206, já com taxas, em voos diretos. Neste primeiro trimestre, a Capital só perdeu em procura para Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

Busca Internacional

De Fortaleza, também partiu um dos maiores números de buscas por passagens para destinos internacionais. Neste quesito, a cidade ocupa a sétima colocação no ranking nacional, tendo a sua frente Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.