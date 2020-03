Fortaleza é a sexta cidade brasileira onde os turistas mais usam cartão

De outubro de 2018 a novembro de 2019, Fortaleza foi a sexta cidade em que turistas brasileiros mais utilizaram meios de pagamento eletrônicos, de acordo com um levantamento realizado pela Visa Consulting & Analytics (VCA), sobre como e onde os turistas brasileiros portadores do cartão consumiram com pagamento eletrônico no segmento de turismo doméstico.

No topo do ranking está São Paulo, com 13% do volume de pagamentos com cartões da empresa, seguidos por Rio de Janeiro (7%), Brasília, Belo Horizonte e Salvador, com 3%. Em seguida aparecem Guarulhos, Porto Alegre, Recife e Curitiba, completando o ranking das 10 principais cidades brasileiras.

A análise também verificou os segmentos em que os brasileiros mais usaram seus cartões durante uma viagem dentro do País, como entretenimento, hospedagem, aluguel de carro, restaurantes e despesas com agências de viagens

Gastos

Em São Paulo, a categoria aluguel de carros lidera o ranking com 33% do volume de pagamentos de turistas com cartões, seguida por hospedagem (26%), restaurantes (23%), entretenimento e custos com agências de viagens, ambas com 9%.



Já na capital carioca, restaurantes é o segmento que lidera o ranking com 39% do volume de pagamentos com Visa por turistas domésticos, seguido por hospedagem (21%), aluguéis de carro (20%), agências de viagens (14%) e entretenimento (5%).



E em Salvador, 29% do volume do recebimento com Visa está em hospedagem, seguido por aluguéis de carro (23%), entretenimento (20%), restaurantes (18%) e agências de viagens (10%).