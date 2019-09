Forever 21 entra com pedido de falência e deve fechar mais de 300 lojas no mundo

A empresa de moda Forever 21 anunciou, no último domingo (29), que vai entrar com pedido de recuperação judicial. De acordo com a lei americana de falências, a varejista poderá continuar funcionando normalmente, até que chegue a um acordo com credores. No entanto, a previsão é que mais de 300 lojas sejam fechadas em todo o mundo.

Fundada em 1984, a empresa possui 815 lojas em 57 países diferentes. Cerca de 180 das 500 lojas existentes nos Estados Unidos serão fechadas e em torno de 350 no geral irão fechar as portas.

Na última semana, a empresa ainda confirmou que fechará todas as 14 lojas no Japão até o fim de outubro. A varejista também deve sair da maioria de suas locações na Ásia e Europa, mas continuará a operar no México e no restante da América Latina.

No Brasil, a loja atua desde 2014 e não há definições quanto às unidades brasileiras. Em Fortaleza, a única loja da marca foi inaugurada em 2018, no Shopping Iguatemi.

Empréstimo

Para facilitar a restruturação, a Forever 21 conseguiu empréstimos na ordem de US$ 350 milhões com financiadoras. Com esse novo recurso, o objetivo da empresa é continuar honrando a política da companhia, como as promoções, cartões de presente, trocas, devoluções e reembolsos.