FMI cria grupo consultivo externo para discutir coronavírus e outras questões

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, criou um grupo consultivo externo para fornecer ao órgão perspectivas do mundo inteiro sobre eventos relevantes e questões de política, incluindo como responder aos desafios criados pelo novo coronavírus e seu subsequente impacto econômico.

"Mesmo antes da disseminação da Covid-19 e dos dramáticos efeitos sanitários, econômicos e financeiros que ela trouxe, os membros do FMI enfrentavam um mundo em rápida evolução e complexas questões de política", disse Georgieva, referindo-se à doença causada pelo coronavírus, em comunicado distribuído pelo órgão.

Segundo Georgieva, o grupo será formado por "indivíduos proeminentes com experiência de alto nível em políticas, mercados e setor privado".

O grupo, que inclui a presidente executiva do Santander, Ana Botín, e o ex-primeiro-ministro da Austrália Kevin Rudd, além de acadêmicos ilustres e outros, se reunirá "algumas vezes por ano" com Georgieva e outras autoridades do FMI, diz o comunicado.